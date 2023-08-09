В Ростове-на-Дону, в районе Нефтекачки, собираются построить новый ЖК

Высота будущих зданий может доходить до 17 этажей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону, в районе Нефтекачки, собираются возвести новый жилой комплекс. Проект застройки уже вынесли на общественные обсуждения. Информацию можно найти на сайте городской администрации.

Всего распланировали 23,49 га в границах: переулок Нефтекачка - 2-я Ритмичная - переулок Нефтяной - улица Факельная.

- Предусмотрена высотная застройка с размещением объектов торговли, здравоохранения и стоянок. В частности, предполагается возведение дошкольного учреждения на 190 мест, офисного здания и двух индивидуальных жилых домов, - говорится в пояснительной записке к проекту.

Указано, что на жилое строительство из общего плана выделили 15,51 га, на объекты производственного назначения - 0,63 га, под общественно-деловые цели - 0,80 га, под территорию общего пользования отвели 1,77 га.

Высота будущих зданий может доходить до 17 этажей. Проектная плотность населения - 162 человека на га. Создадут 1707 мест для хранения автомобилей.

Добавим, заказчиком проекта выступила компания «ИНПК Девелопмент РДВС», разработчик планов и смет ООО «Севкавнипиагропром».

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