Банк «Центр-инвест» снижает процентные ставки для клиентов, которые впервые получают кредит

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Клиенты, которые впервые получают кредит и пока не имеют кредитной истории, могут рассчитывать на снижение процентных ставок. Банк «Центр-инвест» предоставит таким клиентам скидки, которые распространяются на получение ипотеки, автокредита и кредита на потребительские нужды.

В случае с ипотекой скидка составит 0,5% годовых, по автокредитам и кредитам на потребительские нужды — 1% годовых. Данные скидки суммируются с другими специальными предложениями банка, при этом отсутствие кредитной истории рассматривается во всех банках, за исключением кредитов микрофинансовых организаций и кредитных карт.

Начальник управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай Парамонов. Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

- Данная инициатива направлена на то, чтобы обращение за кредитом и взаимодействие с банком оставляли у клиентов позитивные впечатления и формировали доверие к финансовым услугам. Если начинать кредитную историю, то лучше с нашим банком. Здесь всегда низкие ставки, прозрачные условия и отсутствие навязанных страховок и комиссий. Предоставление наилучших честных условий для клиентов – это наша социальная ответственность, — прокомментировал Николай Парамонов, начальник управления розничного кредитования банка «Центр-инвест».

В числе других преимуществ банка «Центр-инвест» можно отметить отсутствие обязательного страхования, скрытых переплат и комиссий, а также штрафов за досрочное погашение кредитов. Банк всегда поддерживает своих клиентов, предлагая им лучшие условия кредитования и индивидуальный подход. Подробнее ознакомиться с условиями кредитования и подать заявку на кредит можно на сайте.

Реклама. ПАО КБ «Центр-инвест». Генеральная лицензия Банка России № 2225 от 26 августа 2016 г.