Из-за жары в трамваях Таганрога начали ломаться кондиционеры

Если кондиционер перестает работать в пути, весь состав уводят в депо на ремонт Фото: Михаил ФРОЛОВ

В трамваях Таганрога из-за жары начали выходить из строя кондиционеры. В связи с этим обслуживание составов сейчас ведут в усиленном режиме.

- Маршруты проходят тщательную проверку на исправность всех систем. Вагоны, в которых обнаруживаются недочеты, на линию выходят после завершения ремонта, - сообщают в группе VK проекта «Таганрогский трамвай».

Если кондиционер перестает работать в пути, весь состав стараются как можно скорее отправить на ремонт в депо. Однако это не всегда удается сделать сразу из-за необходимости сохранять оптимальный интервал движения.

Напомним, температурные показатели в первую неделю августа на 2,4 градуса превышали среднюю норму. Воздух прогревался до +37 и даже местами до +42 градусов. К слову, с 9 по 10 августа экстремальная жара должна снизиться из-за осадков - синоптики обещают ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Представитель донского Минтранса проверил автобусы Батайск - Ростов-на-Дону

Чиновник Минтранса Ростовской области осмотрел автобусы, курсирующие из Батайска в Ростов (подробности)