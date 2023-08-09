После вмешательства прокуратуры на одной из улиц в Ростове появился свет

Теперь свет появился на проблемном участке улицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуру поступило заявление от жительницы Ростова, в котором она указывала на отсутствие освещения на улице Циолковского. Надзорным органом была проведена проверка. Выяснилось, что требования законодательства о дорожной деятельности не соблюдаются, сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.

– Установлено, что на ул. Циолковского в Ростове-на-Дону на участке от дома №107 до дома №123 отсутствует стационарное уличное освещение. Прокурором в адрес замглавы администрации города внесено представление, – пояснили в ведомстве.

Представление рассмотрели, и оно было удовлетворено. Для того чтобы устранить нарушения, городу пришлось выделить более 450 тысяч рублей.

Теперь свет появился на проблемном участке улицы. Все 466 метров освящены.

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