Школьник из Ростовской области отправится в экспедицию на Северный полюс

Евгений Ковалев показал замечательные знания по информатике, химии, физике и биологии и отправляется в путешествие.

Житель Ростова Евгений Ковалев отправится на Северный полюс. Такое путешествие он сможет совершить благодаря участию в научно-образовательной экспедиции, сообщается на сайте городской администрации.

– Экспедиция будет проходить по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск. Одиннадцатиклассник Евгений Ковалев отправится с флагом Ростовской области в 10-дневный рейс в Арктику на одном из самых больших атомных ледоколов в мире «50 лет Победы», – прокомментировали представители администрации.

Чтобы попасть на ледокол, Евгений прошел отбор. В нем могли принять участие ученики школ, а также студенты колледжей и техникумов от 12 до 16 лет.

Соревновались ребята со всей России. В итоге выбрали тех, кто показал наилучшие знания по информатике, химии, физике, биологии и другим дисциплинам. Всего – 68 человек. Именно они стали победителями Всероссийского просветительского проекта «Ледокол знаний» и отправятся в августе в путешествие.

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