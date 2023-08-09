В России запускают операции в цифровых рублях

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В рамках пилотирования реальных цифровых денег ВТБ одним из первых запускает операции в цифровых рублях. Такие расчеты можно производить в мобильном приложении банка. Об этом в ходе пресс-конференции Банка России заявил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

Пилот стартует в ближайшее время. Участникам фокус-группы, сформированной из числа сотрудников банка, станут доступны операции по открытию счетов в цифровых рублях в режиме реального времени. Также будет обеспечена возможность применения смарт-контрактов с цифровым рублем для физических лиц.

- Помимо новых возможностей управления корпоративными и личными финансами, внедрение цифровой валюты – это качественный сдвиг в области мировых платежей. Мы стоим на пороге создания международной децентрализованной системы расчетов в цифровых валютах, в которой не будет монополистов, и нам очень приятно быть в авангарде этих процессов, — сообщил Вадим Кулик.

Как отмечают специалисты, на сегодня существует потребность в формировании нового доверительного пространства расчетов, где перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое и надежно защищены. Платформа цифрового рубля даст новые возможности для создания самоисполняемых сделок. Появится безопасная среда для программирования смарт-контрактов, что позволит обеспечить прозрачность расчетов.

В период пилота физические лица смогут использовать автоплатежи в цифровых рублях, заранее назначая дату, сумму и получателя перевода. По мере развития станут доступны и другие возможности самоисполняемых сделок с цифровым рублем.

СПРАВКА

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Он станет еще одним средством платежей и переводов. Операции с цифровым рублем для граждан будут бесплатными.