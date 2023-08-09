В Волгодонске школьники Дона приняли участие в военно-патриотической спортивной игре «Юный десантник»

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Областная Федерация рукопашного боя и Союз десантников Волгодонска при поддержке Ростовской АЭС провели трехдневные сборы школьников в рамках военно-патриотической спортивной игры «Юный десантник». В них приняли участие более 100 ребят в возрасте 8-17 лет из городов и районов Ростовской области.

Палаточный лагерь «юных десантников» был организован на берегу реки в районе х. Рябичи Волгодонского района. В игре приняли участие как школьники, так и тренерский состав Федерации рукопашного боя, а также члены Союза десантников.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Ребята учились метать муляжи гранат и ножей, разбирать и собирать автомат, стрелять из пневматических винтовок, пользоваться противогазом, копать окопы и оказывать первую помощь условно пострадавшим. Они занимались физической и строевой подготовкой и, кроме того, принимали участие в исторической викторине.

Наставниками для школьников стали известные в Волгодонске спортсмены и ветераны боевых действий. В их числе — чемпионка мира по рукопашному бою Анна Новикова, ее тренер, руководитель Федерации рукопашного боя, в прошлом боевой офицер-десантник, председатель Союза десантников Волгодонска, депутат городской Думы, работник атомной станции Андрей Парыгин, Кавалер Ордена Мужества, участник трех вооруженных конфликтов, Гвардии старший сержант запаса ВДВ Анатолий Герасимов.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Ветераны много говорили с участниками о главных жизненных ценностях — любви к родине и готовности встать на ее защиту. А вечерами все собирались вокруг костра и пели под гитару.

- Это отличная идея — учить ребят с детских лет чувствовать ответственность за будущее своей страны, думать о ее безопасности и быть морально и физически готовым ее защитить. Нам, атомщикам, эта идея очень близка и понятна, - отметил заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.