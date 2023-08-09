В Новочеркасске в ночь на 10 августа перекроют Ростовский выезд

Движение машин будет ограничено с 2 ночи до 9 утра Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новочеркасске в ночь на 10 августа перекроют улицу Ростовский выезд. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Движение машин будет ограничено с 2 до 9 часов. Это сделают в связи с проведением работ по восстановлению ливнестоков.

Специалисты будут вскрыть асфальт, поэтому проехать по привычному участку пути не получится. Дорогу для транспорта обещают открыть сразу же после завершения ремонта.

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