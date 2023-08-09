В Ростовской области осудили женщину, которая получала сразу несколько пенсий

Действовала женщина осознанно и теперь понесет наказание. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области состоялся суд над женщиной, которая осознанно скрыла от органов тот факт, что получает несколько пенсий. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.

- Женщина проживала на территории России и в период с первого мая 2017 года по 30 июня 2021 получала пенсию по старости. При этом подсудимая умышленно скрыла от уполномоченного органа факт получения ею пенсионных выплат по выслуге лет, – прокомментировали в ведомстве.

Получала она и еще одни выплаты по возрасту, только на Украине. В результате ущерб от ее действий составил 428 тысяч рублей.

Злоумышленницу обвинили в мошенничестве при получении выплат. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно, установив испытательный срок в два года.

В законную силу приговор пока не вступил.

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