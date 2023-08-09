В Ростовскую область на ремонт отбуксируют поврежденный танкер «Сиг»

Экипаж танкера из 11 человек не пострадал, судно осталось на плаву Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовскую область отбуксируют поврежденный в Керченском проливе танкер «Сиг». Сегодня, 9 августа, аварийно-спасательная операция продолжается, сообщается в телеграм-канале Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Известно, что судно должны доставить в порт Аксай. Для этого вчера, 8 августа, задействовали буксир «Коневец».

Кроме того, на борту танкера «Сиг» работают специалисты с водоотливными насосами, оборудованием для ликвидации разлива нефти и запасом сорбента. Загрязнения акватории не наблюдается.

Напомним, «Сиг» получил повреждения в ночь на 5 августа. Экипаж из 11 человек не пострадал, судно осталось на плаву.

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