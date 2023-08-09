Двум сиротам из Аксайского района выдали жилье после вмешательства прокуратуры

Квартиры девушки должны были получить еще в 2021 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Две сироты из Аксайского района получили жилье только после того, как в проблему вмешалась прокуратура. Сотрудники ведомства отреагировали на обращение и провели проверку по соблюдению жилищного законодательства, сообщается на сайте надзорного органа.

- Установлено, что две девушки относятся к категории лиц из числа детей-сирот и имеют право на получение благоустроенного жилья, однако с 2021 года им не обеспечены, – прокомментировали в прокуратуре.

Это стало причиной обращения в суд. Прокуратура направила исковые заявления, в которых обязала районную администрацию исправить ситуацию и предоставить девушкам квартиры.

Требования суд удовлетворил. Теперь сироты наконец отпраздновали новоселье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2023 году жильем обеспечат порядка тысячи детей-сирот в Ростовской области

В прошлом году на эти цели выделили около 1,8 млрд рублей (подробнее)