В Ростовской области собираются разработать закон о молодых специалистах

Ситуацию с дефицитом рабочих кадров обсудили на Дону. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области проблему дефицита рабочих кадров намерены решать не только с помощью повышения зарплаты, обеспечения занятости и развития социальных контрактов. Теперь власти планируют разработать областной закон о молодых специалистах, говорится на сайте донского правительства.

Новый документ должен предусматривать целый комплекс мер социальной поддержки.

- Речь идет о трех направлениях. Первое - поддержка студентов, обучающихся по целевым договорам. Второе - «подъемные» средства в момент трудоустройства, третье - ежемесячная доплата в течение трех лет. По сути, молодые специалисты сейчас часто приходят на голый оклад, а он в бюджетной сфере довольно скромный, - отметила зампред Заксобрания области - председатель комитета по образованию, культуре и информационной политике Светлана Мананкина.

Идею об областном законе поддержала и ректор ЮФУ Инна Шевченко. Эксперт подчеркнула, что отток специалистов-педагогов в том числе связан с уровнем зарплат. Законодательная инициатива также должна помочь в борьбе с нехваткой медиков.

- От решения этих вопросов зависит уровень жизни человека, повышение его благосостояния, привлекательность профессий. Задачи, которые мы сегодня решаем, требуют огромной концентрации и оперативного исполнения, - подчеркнул губернатор Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участникам СВО из Ростовской области субсидируют жилищные кредиты

Размер бюджетной субсидии для участников СВО в Ростовской области составит до 10 % (подробности)