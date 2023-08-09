На месте продолжают работать экстренные службы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал трехлетний малыш. Об этом сообщает «КП-Ставрополь». Происшествие случилось около 10 утра 9 августа на четвертом этаже многоквартирного дома.

Как сообщили в региональном МЧС, причиной взрыва стала утечка газа в закрытой квартире. Жильцов дома срочно эвакуировали. На место ЧП прибыли 75 спасателей и 22 спецмашины. Из-за взрывной волны обрушились стены в нескольких квартирах. В ловушке оказались несколько детей и взрослых. Спустя время спасатели смогли вывести из завалов 10 человек.

В минздраве Дагестана сообщили, что среди пострадавших оказался трехлетний малыш. Ребенок получил травму головы и ранение глаза. Его госпитализировали в детскую республиканскую больницу. Еще семеро взрослых получили амбулаторную помощь.

На месте продолжают работать спецслужбы. Также жильцы дома обратились за психологической помощью.

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