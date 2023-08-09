В Таганроге отметят День физкультурника гвоздестоянием и йогой

Жителей Таганрога приглашают на День физкультурника в парк Горького Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге на День физкультурника гостей и жителей города приглашают постоять на гвоздях. Мероприятия запланированы на 12 августа в парке Горького. Соответствующая информация появилась на сайте парка.

Гостей и жителей города будут ждать с 9 до 18 часов в шахматном павильоне. Там каждый сможет попробовать себя в йоге, постоять на гвоздях и практиковать цигун. В два часа организаторы обещают для участников мощный тренинг. Каждый в этот день сможет провести полезный выходной под присмотром профессиональных инструкторов.

В этот же день в арт-пространстве «Таганрогский трамвай» в 10 часов можно поучаствовать в зажигательном мастер-классе по зумбе, а в 14 часов состоится спортивная программа для самых маленьких. В 16 часов пройдут спортивные конкурсы для семей, а в 18 часов зрители смогут посмотреть на выступление воспитанников школы хип-хопа.

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