На пляже в Севастополе подросток нырнул с камня и напоролся шеей на арматуру

В Севастополе на пляже 14-летний мальчик получил травму, нырнув в воду Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Севастополе подросток напоролся шеей на арматуру. ЧП случилось в Гагаринском муниципальном округе вечером 7 августа.

Школьник отдыхал на городском пляже. Около часа он плескался и нырял в воду с камня. После очередного такого прыжка подростка отбросило волной прямо на железный штырь.

Как сообщил "КП-Крым", 14-летнего мальчика удалось спасти. Его вытащили из воды и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики отвезли пострадавшего в городскую больницу №5. Врачи диагностировали проникающую колотую рану неба.

Школьника экстренно прооперировали. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту происшествия следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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