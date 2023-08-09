В Ростове наградили лучших строителей накануне профессионального праздника. Фото: администрация города

В Ростове-на-Дону сити-менеджер Ростова поздравил строителей с профессиональным праздником. Об этом Алексей Логвиненко сообщил на своей странице в соцсети.

Отметим, что в этом году профессиональный праздник отмечают 13 августа. Накануне Дня строителя в городской администрации поздравили тех, кто вносит большой вклад в развитие города.

- Все, что мы видим вокруг, создавалось руками не одного поколения строителей! Архитекторы, инженеры, строители, дизайнеры и проектировщики воплощали свои идеи в камне и сегодня продолжают развивать донскую столицу, - отметил Алексей Логвиненко.

Глава администрации подчеркнул, что сегодня уделяется внимание обустройству территорий старого аэропорта, левого берега города, а также строительству новых объектов для комфортной жизни горожан.

Так, во время мероприятия сити-менеджер наградил выдающихся строителей Ростова-на-Дону почетными грамотами.

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