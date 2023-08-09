В Волгодонске водитель авто сбил 16-летнюю велосипедистку

Очевидцы вызвали на место ДТП бригаду скорой помощи. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске девочка-подросток на велосипеде попала под колеса машины. ДТП случилось 9 августа около 15:30. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

По предварительной информации, 55-летний мужчина за рулем «Чангана» ехал по улице Морской. В районе дома №130Б на проезжей части появилась 16-летняя девочка на велосипеде. Она не стала слезать с двухколесного транспорта и проезжала на нем по пешеходному переходу.

Автомобилист не успел вовремя притормозить и на полном ходу сбил подростка. От удара девочка на велосипеде отлетела в сторону.

Очевидцы вызвали на место ДТП бригаду скорой помощи. Пострадавшей оказали разовую медпомощь.

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