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НовостиОбщество9 августа 2023 19:52

В Ростове оборудование в детский хирургический центр закупят в 2023 году

В Ростове оборудование в детский хирургический центр закупят в 2023 году
Лейла МИРИШОВА
До конца текущего года в Ростове подрядчики закупят необходимое оборудование в детский хирургический центр

До конца текущего года в Ростове подрядчики закупят необходимое оборудование в детский хирургический центр

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону в 2023 году закупят оборудование в детский хирургический центр. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Основная часть оборудования будет поставлена и установлена в начале следующего года. Сейчас на объекте продолжаются строительные работы.

- Его возведение идет по графику, строительная готовность – 86%. На 80% выполнено благоустройство территории. Объект подключен по постоянной схеме к инженерным сетям. Подрядчик обещает завершить в полном объеме строительно-монтажные работы к концу этого года, - сообщил губернатор Ростовской области.

Напомним, что строительство медицинского центра началось в 2021 году. Полностью завершить работы по возведению здания планируется до конца 2023 года. Площадь детского хирургического центра составляет 54,5 тысячи квадратных метров. На все работы выделили больше 14 млрд рублей.

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(Подробности)