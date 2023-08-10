В Ростове нашли без вести пропавшую 16-летнюю девушку живой

Поисковики на протяжении пяти дней прочесывали все близлежащие районы города и области. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Ростове-на-Дону нашли без вести пропавшую 16-летнюю девушку живой. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Отметим, что подростка последний раз видели 4 августа. С того дня девушка перестала выходить на связь. Родители пытались найти дочь самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики на протяжении пяти дней прочесывали все близлежащие районы города и области.

Только вечером 9 августа волонтеры сообщили, что пропавшую нашли живой. Где все это время была девушка и почему не выходила на связь – неизвестно. Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

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(Подробности)