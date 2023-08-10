В Ростове-на-Дону возобновили движение по Малиновского после дождя

После мощного ливня в Ростове возобновили движение по Малиновского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове открыли движение по мосту Малиновского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что ранним утром 10 августа на Ростов обрушились мощные тропические ливни. Из-за этого в целях безопасности были выставлены ограждения в границах пересечения со Стачки и улицей 339-й Стрелковой Дивизии. В это время движение транспорта по участку было перекрыто.

К 8 часам бушующая стихия улеглась, а потоки воды сошли с проезжей части. Однако в городе наблюдается переменная облачность. По прогнозам синоптиков дожди будут идти в городе на протяжении двух дней. Так, днем в Ростове ожидается солнечная погода, а к вечеру небо вновь затянется тучами, и должен пройти дождь. Воздух составит до +27 градусов. В пятницу, 11 августа, в городе целый день ожидаются дожди и переменная облачность. Столбики термометров покажут +29…+27 градусов.

Отметим, что в непогоду горожанам лучше укрыться в безопасном месте, а водителям необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию во время движения.

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