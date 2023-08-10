В Ростове-на-Дону снова ограничили проезд по улице Малиновского

Утром в донской столице выпало 9 мм осадков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

10 августа в Ростове после утренней стихии, а также в ожидании нового ливня снова ограничили проезд по улице Малиновского. Об этом сообщили в городской администрации.

- В связи с повышением уровня воды из-за обильного выпадения осадков с 11:15 ограничено движение машин по улице Малиновского в границах пересечения с проспектом Стачки и улицей 339-й Стрелковой дивизии, - предупредили власти.

Напомним, утром в донской столице выпало 9 мм осадков. Последствия непогоды уже ликвидируют, поступили жалобы на подтопления и падения аварийных деревьев.

Ранее на Дону было объявлено штормовое предупреждение. Ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с ожидаются сегодня до конца дня и 11 августа.

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