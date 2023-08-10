В Ростовской области суд на 2 месяца арестовал главу Цимлянского района

Постановление суда в законную силу еще не вступило Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области главу администрации Цимлянского района на два месяца отправили в СИЗО. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

- 9 августа Цимлянским районным судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 6 октября 2023 года, - прокомментировали в инстанции.

Известно, что постановление в законную силу еще не вступило.

Чиновника подозревают в «Злоупотреблении должностными полномочиями» (ч.1 ст.285 УК РФ) и «Превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности» (п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ).

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