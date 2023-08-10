В Волгодонске произошло ДТП с участием автобуса и легковушки

Автомобили получили механические повреждения. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Волгодонске на Жуковском шоссе автобус Yutong столкнулся с легковушкой Renault. Об этом утром 10 августа сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По данным ведомства, авария произошла около 7:35 утра. По предварительным данным, 67-летний водитель автобуса на развороте не убедился в безопасности маневра и, соответственно, не уступил дорогу иномарке, за рулем которой находился 34-летний мужчина.

Жертв и пострадавших в этом случае не было, автомобили получили механические повреждения.

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