Более 3,5 млрд рублей было направлено на модернизацию оборудования Ростовской АЭС в 2023 году

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

В 2023 году на выполнение инвестиционной программы обеспечения безопасной и устойчивой работы энергоблоков Ростовской атомной станции было направлено 3 млрд 514 млн 711 тыс. рублей.

- На текущий год на всех четырех атомных энергоблоках, включая общестанционные объекты, запланировано и реализуется 188 мероприятий по модернизации. Самая дорогостоящая из них уже выполнена — на энергоблоке №1 проведена модернизация комплекса электрооборудования системы управления защитой. Суммарные затраты по реализации этой операции составили порядка одного миллиарда рублей. Но атомщики на безопасности не экономят, — подчеркнул главный инженер атомной станции Андрей Горбунов.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

В рамках программы до наступления периода летних высоких температур была модернизирована система кондиционирования оборудования энергоблока №2. Продолжаются работы на энергоблоках №1 и №2 по замене армоканатов. Это позволит придать дополнительную прочность защитной оболочке блоков.

На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВт.ч. Станция обеспечивает энергетическую безопасность и независимость Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Всего за последние 5 лет на модернизацию оборудования атомной станции направлено более 12,5 млрд рублей.