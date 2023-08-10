Сотрудника ДПС в Ростове-на-Дону заподозрили в получении взятки от водителя

Подозреваемый сейчас отстранен от исполнения служебных обязанностей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции и УФСБ провели проверку по факту взятки, которую якобы получил инспектор ДПС. Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- Предварительно, в июле 2023 года в Ростове инспектор ДПС потребовал и получил 100 тысяч рублей за непривлечение водителя к ответственности по статье «Управление ТС в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» (12.8 КоАП РФ), - прокомментировали в МВД.

Известно, что подозреваемый сейчас отстранен от исполнения служебных обязанностей. Материалы проверки передали в следственные органы.

- При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законом, - подчеркнули в областном главке МВД.

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