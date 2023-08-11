Жительницы Юга России и Северного Кавказа стали в 2 раза чаще оформлять кредитные карты

Объем торгового оборота за последний год вырос в среднем на 70%. Фото: пресс-служба Сбербанка.

По оценке Сбера, в летний период жители Юга России и Северного Кавказа традиционно активнее совершают покупки туристических путевок и крупной бытовой техники. Также они чаще обновляют гардероб и делают ремонт в квартирах и загородных домах. Одним из трендов последних лет стало совершение покупок в магазинах и маркетплейсах с использованием кредитных карт, у которых есть большой льготный период.

- По данным СберИндекса, потребительская активность на Юге России и Северном Кавказе растет уже несколько месяцев подряд. Мы также фиксируем рост спроса практически на все виды кредитования. Ключевым драйвером остается ипотека, на долю которой приходится более половины оформленных кредитов. При этом, в летний период весомо чаще оформляют кредитные карты, как в отделениях банка, так и онлайн, - рассказала заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Глеб Садов

По словам Ларисы Безделевой, по сравнению с июлем прошлого года жители Юга России и Северного Кавказа в прошлом месяце оформили кредитных карт в 1,5 раза больше. При этом женщины за год в среднем стали в 2 раза чаще пользоваться кредитными возможностями, а обьём торгового оборота вырос в среднем на 70% и составил около 22 млрд рублей.

Среди регионов по вопросам использования кредитных карт лидируют Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Дагестан и Кабардино-Балкария.