Ростовчанам рассказали, сколько чашек кофе можно пить в день

Специалисты советуют ростовчанам выпивать не больше двух чашек кофе в день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовчанам рассказали, сколько можно выпить чашек кофе в день и не навредить здоровью. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на врача-гастроэнтеролога, диетолога Нурию Дианову. Специалист отметила, что в день можно выпить только две чашки кофе.

Кофеин – вещество, которое стимулирует работу мозга, но при большом употреблении напиток плохо влияет на сердце. По словам медика, самое главное – пить кофе в правильное время. Самый лучший вариант – утром и около четырех-пяти часов вечера. Тогда напиток придаст сил и активирует работу мозга.

- Все-таки кофе негативно влияет на пищевод и желудок, вызывая избыточную секрецию соляной кислоты, — рассказала Дианова.

Однако, увлекаться кофейными напитками не стоит. Переизбыток кофе может негативно влиять на желудок и вызвать изжогу. Так, чтобы взбодриться в обеденное время, можно поспать или сделать небольшую разминку.

- При наличии язвенной болезни желудка в стадии обострения, циррозе, панкреатите и аритмии лучше отказаться от кофе. Его всегда можно заменить, к примеру, на цикорий. По запаху и вкусу он напоминает кофе, при этом в цикории содержится большое количество полезных веществ и он благотворно влияет на состояние организма, — предупредила специалист.

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(Подробности)