Специалисты рассказали ростовчанам, чем опасен укус осы

Особенно осиный укус опасен для тех, у кого есть аллергия на их яд. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты рассказали ростовчанам, кого осы кусают чаще всего. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на врача-профилактика Эвелину Овнанян.

Медик предупредила, что осы чаще всего кусают аллергиков и людей в яркой одежде. Особенно осиный укус опасен для тех, у кого есть аллергия на их яд. Если на месте укуса появился сильный отек, то это признак аллергической реакции. В такой ситуации незамедлительно нужно принять антигистаминные препараты и обратиться к специалисту.

- Даже если отека нет, важно промыть и обработать рану антисептиком. Сильная аллергия на яд проявляется в отеках лица, губ и языка, затруднении дыхания, тошноте, учащенном пульсе и повышенной температуре тела, — рассказала Эвелина Овнанян.

Осы также очень падки на яркую одежду, сильный аромат духов и сладких напитков. Если у вас все это есть, то вы – огромный цветок и мишень для этих насекомых.

- Рассерженные пчелы и осы чаще атакуют тех, у кого есть аллергия на их укусы. Также не стоит размахивать руками и делать резких движений, если рядом с вами летает оса, — советует специалист.

Медик также отметила, что смертельной дозой для человека является – 50-100 укусов.

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