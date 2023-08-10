Из-за проблем со светом в Ростове произошел прорыв на магистральном водоводе

В Ростове на улице Каяльской произошел прорыв на магистральном водоводе Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону во время грозы из-за перебоев со светом произошел прорыв на магистральном водоводе. Об этом сообщили в ростовском водоканале. Происшествие случилось утром 10 августа на улице Каяльской. Огромный столб воды бил из-под земли. По словам жителей затопленными оказались дворы и несколько частных домов.

На место выехали спецслужбы для устранения аварии. Работники водоканала перезапускают водопроводные насосные станции, чтобы не допустить новых аварийных ситуаций.

- Кроме того, ведутся восстановительные работы на водоводе диаметром 1200 мм. Он транспортирует донскую воду из реки на Александровские очистные сооружения, - добавили в пресс-службе.

С помощью резервной схемы аварийная ситуация не помешала подаче воды в другие дома без перебоев.

Сейчас на месте работают четыре бригады водоканала и девять спецмашин. Как только ремонт прорыва завершится, то специалисты займутся очисткой и благоустройством территории.

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(Подробности)