В Ростовской области 64-летний водитель насмерть разбился в ДТП

В Ростовской области столкнулись два автомобиля: один погиб и есть пострадавший. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Усть-Донецком районе в ДТП с двумя легковушками погиб 64-летний водитель. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Трагедия произошла 10 августа около 6:40 на трассе «г. Шахты - г. Цимлянск».

По предварительной информации, 26-летний водитель «Ниссан Альмера», не имея водительских прав, двигался по автодороге. В какой-то момент он не выбрал безопасное расстояние и врезался во встречный автомобиль «Лада Ларгус», под управлением водителя 64-летнего водителя. От сильного удара автомобили смяло, как бумажный лист.

В результате аварии, водитель отечественного авто скончался на месте. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Водителя «Ниссана Альмера» с травмами доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Северном обходе Ростова-на-Дону погибли два 20-летних парня

Два человека погибли, еще двое пострадали в лобовом ДТП под Ростовом-на-Дону

(Подробности)