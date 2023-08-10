В СИЗО Ростова пытались передать приправу с наркотиками

Запрещенные предметы изъяли правоохранители Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону в СИЗО № 5 пытались передать запрещенку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

По информации ведомства, 9 августа одному из заключенных режимного учреждения принесли посылку. При осмотре передачки правоохранители увидели пакетик с приправами. Когда они его вскрыли, то обнаружили, что в нее подмешан белый порошок. Запрещенные вещества правоохранители отправили на проверку. Женщину, которая передала посылку, задержали.

- Для дачи правовой оценки материалы будут направлены в отдел полиции. Проводится проверка, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что 4 августа в СИЗО Ростова пытались передать мобильные телефоны. Средство связи было спрятано в электрической переноске. При проверке передачки сотрудники режимного учреждения забрали мобильник.

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(Подробности)