В Ростове 11 августа в городе ожидается небольшой дождь и жара

В последний рабочий день в Ростове пройдет небольшой дождь, а температура составит +31 Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону в конце рабочей недели ожидается кратковременный дождь. Об этом сообщили синоптики Гисметео.

В пятницу, 11 августа, в городе днем синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков. Температура воздуха составит +30…+31 градус. Вечером в Ростове пройдет небольшой дождь, а столбики термометров опустятся до +26 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут 10-13 метров в секунду.

Напомним, что 10 августа ранним утром на Ростов обрушились сильные дожди и град. Несколько улиц превратились в настоящие реки, автомобили буквально плыли, чтобы добраться в нужное место. Из-за ливней несколько раз перекрывали движение на улице Малиновского, а несколько домов оказались подтопленными.

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