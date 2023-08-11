В Ростове началась застройка территории бывшего аэропорта

Всего на территории будет находиться пять школ, десять детских садов, два парка и 14 бульваров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове началась масштабная застройка на территории бывшего аэропорта. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- И сегодня же дан официальный старт строительству первого жилищного квартала на территории нового района донской столицы «Новый Ростов», - поделился глава области.

Новый район будет находиться на территории старого аэропорта. По словам Василия Голубева, строители одновременно будут возводить жилые дома и детского сада. Дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест. Отметим, что через год в этом районе начнется строительство школы на 1100 мест.

Всего на территории будет находиться пять школ, десять детских садов, два парка и 14 бульваров. Кроме того, в новом районе построят и медицинские учреждения.

Губернатор также рассказал и о застройке левого берега Дона. На этой территории уже сдана первая многоэтажка. Сейчас подрядчики одновременно со строительством жилых домов, обустраивают парковочную зону. Также в скором времени начнется строительство школы на 1100 мест и два детских сада на 400.

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