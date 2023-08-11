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НовостиОбщество11 августа 2023 5:51

В Ростове пройдут памятные мероприятия в честь погибших в Змиевской балке

В Ростове-на-Дону в честь 81 годовщины со дня расстрела жителей Змиевской балки пройдут памятные мероприятия
Лейла МИРИШОВА
11 августа исполняется 81 год со дня массового расстрела мирных жителей Змиевской балки. Фото: администрация Ростова-на-Дону

11 августа исполняется 81 год со дня массового расстрела мирных жителей Змиевской балки. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В библиотеках Ростова-на-Дону пройдут мероприятия в память о погибших в Змиевской балке. Об этом сообщили в администрации города.

11 августа исполняется 81 год со дня массового расстрела мирных жителей Змиевской балки. Это одна из масштабных трагедий в истории Ростова.

- Здесь в августе 1942 года нацисты и их пособники уничтожили около 27 тысяч человек. В их числе было и еврейское население Ростова-на-Дону, и люди других национальностей, - сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

В память о погибших в этот день модельная детская библиотека имени Пушкина представит краеведческие страницы «Трагедия в Змиевской балке». Участники смогут посмотреть видеоролик о событиях того года, а затем совершить экскурсию по мемориальному комплексу в Змиевской балке. Завершится мероприятие просмотром видеоролика с песней «Змиевская балка» и беседой у книжной выставки «Никто не забыт, ничто не забыто».

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