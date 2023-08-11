Новый микрорайон «Гринсайд»: увидеть своими глазами

Новый микрорайон «Гринсайд» — один из крупнейших жилых комплексов бизнес-класса Ростова. Фото: ГК «СК10»

Один из крупнейших жилых комплексов бизнес-класса расположен в границах трех улиц — Ленина, Нагибина и Нансена. «Гринсайд» — часть жилого квартала, в проекте которого — собственная школа, детские сады и поликлиники. Уже сейчас можно прогуляться по центру комплекса — широкой прогулочной аллее с фонтаном, поиграть на спортивных площадках в футбол, баскетбол или пинг-понг. Для детей в «Гринсайде» предусмотрели семь игровых площадок с зонированием по возрасту. А для водителей авто — самый большой паркинг в центре Ростова — на 2600 машиномест.

На первых этажах домов запланировано открытие кофеен, фермерских лавок, винных бутиков, салонов красоты и стоматологических кабинетов. Для этих целей отведено 10 тыс. кв. м. коммерческих помещений. Большое внимание застройщик уделил здоровью жителей — прямо на территории возведут несколько медицинских пунктов: детскую и взрослую поликлиники, фельдшерский пункт и парк автомобилей скорой медицинской помощи.

Комфорту жильцов в «Гринсайд» уделено особое внимание. Фото: ГК «СК10»

Первая очередь комплекса сдана. Сейчас готовы к бронированию квартиры по второй и третьей очереди. До конца августа квартиры доступны к покупке по выгодной цене в ипотеку: от 8200 рублей в месяц.

КОНКРЕТНО

Оставить заявку на просмотр или узнать подробности можно по телефону офиса продаж «СК10»: +7 (863) 322-63-33 или на официальном сайте застройщика.

Застройщик: ООО СЗ КП №1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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