В Ростовской области у экс-командира взвода ДПС нашли имущество на 31 млн рублей

Исковые требования сейчас рассматривают в Аксайском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области у экс-командира взвода донского отдельного батальона ДПС ГИБДД в счет государства планируют изъять имущество на 31 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как пояснили в инстанции, бывший правоохранитель не смог подтвердить законность доходов, на которые с 2020 по 2021 год закупил пять объектов недвижимости и две машины.

Исковые требования поступили от прокурора Ростовской области. По мнению представителя надзорного ведомства, ответчик уклонился от декларирования имущества, оформив все на своих родственников.

- Заявленное прокурором ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было удовлетворено в Аксайском районном суде. Следующие слушания назначены на 16 августа 2023 года, - прокомментировали в пресс-службе судов региона.

Добавим, бывший полицейский сейчас также проходит по уголовному делу о получении особо крупной взятки за незаконные действия в составе организованной группы (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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