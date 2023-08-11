В Ростове-на-Дону начальника хозотряда СИЗО-5 осудили за получение взятки

Подозреваемый во всем сознался еще во время следствия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону начальник хозотряда СИЗО-5 получил за взятку 1 год колонии общего режима. Об этом сегодня, 11 августа, рассказали в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

- Оперативники установили, что в 2022 году подозреваемый получил от посредника 100 тысяч рублей за создание благоприятных условий для одного из заключенных, - пояснили в ведомстве.

Добавим, дело в отношении сотрудника режимного учреждения было возбуждено по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Известно, что мужчина еще в ходе следствия полностью признал свою вину, раскаялся и сотрудничал со следствием.

Напомним, ранее в Ростовской области экс-капитана полиции осудили за получение 1,5 млн рублей от подозреваемой по уголовному делу.

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