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НовостиПроисшествия11 августа 2023 8:22

В Ростове-на-Дону начальника хозотряда СИЗО-5 осудили за получение взятки

Сотрудник СИЗО Ростова за деньги создал комфортные условия для заключенного
Ангелина СКИБА
Подозреваемый во всем сознался еще во время следствия

Подозреваемый во всем сознался еще во время следствия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону начальник хозотряда СИЗО-5 получил за взятку 1 год колонии общего режима. Об этом сегодня, 11 августа, рассказали в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

- Оперативники установили, что в 2022 году подозреваемый получил от посредника 100 тысяч рублей за создание благоприятных условий для одного из заключенных, - пояснили в ведомстве.

Добавим, дело в отношении сотрудника режимного учреждения было возбуждено по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Известно, что мужчина еще в ходе следствия полностью признал свою вину, раскаялся и сотрудничал со следствием.

Напомним, ранее в Ростовской области экс-капитана полиции осудили за получение 1,5 млн рублей от подозреваемой по уголовному делу.

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