После ЧП с ракетой в Таганроге планируют создать мобильные бригады реставраторов

Ранее ситуацию с Таганрогским музеем обсудили в ходе видеоконференцсвязи. Фото: сайт правительства РО

После ЧП с ракетой в Таганроге на базе Государственного Русского музея планируют создать мобильные бригады реставраторов. Специалистов могут задействовать в восстановлении экспонатов, которые выставлялись в приморском городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом технологических исследований Русского музея Сергея Сирро.

- Впервые эту инициативу предложили в 2006 году после того, как в Косово стали разрушаться православные храмы. В 2017 году была инициатива Минкультуры РФ о создании мобильной лаборатории. Беда в Таганроге показывает, что необходимость таких мобильных бригад назрела, у нас есть опыт решения данных проблем, - прокомментировал Сергей Сирро.

По его словам эксперта, в состав бригад могут входить от трех до пяти человек - реставраторы, технологи, историки искусства. Работа специалистов в том числе будет востребована и в новых регионах России.

Известно, что работники Русского музея уже прибыли в Ростовскую область для оценки повреждения экспонатов. Выставочные экземпляры собираются перевезти на реставрацию в Санкт-Петербург.

Напомним, 28 июля 2023 года, после падения обломков ракеты в центр Таганрога, пострадали 22 экспоната местного художественного музея. Речь идет о произведениях живописи, графики и скульптуры.

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