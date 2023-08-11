11 августа исполнился 81 год с момента расстрела людей в Змиевской балке. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону почтили память жертв массовых расстрелов в Змиевской балке. Сегодня, 11 августа, исполнился 81 год с момента тех страшных событий.

- Мы скорбим обо всех жертвах нацизма, зверски убитых в ходе карательных операций. Вечная память погибшим, - сказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Напомним, в Змиевской балке в августе 1942 года нацисты и их пособники уничтожили около 27 тысяч человек. Погибли люди разных национальностей, в том числе еврейское население Ростова-на-Дону.

Змиевская балка стала крупнейшим местом гибели евреев на территории России во время Холокоста.

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