В Азове ветеринары спасают котенка, над которым надругался неизвестный

Под Ростовом живодер измывался над котенком, которого сейчас спасают ветеринары
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Азове Ростовской области произошел шокирующий случай, о котором ветврачи рассказали в соцсетях. По словам специалистов, живодер жестоко надругался над беззащитным котенком.
- Несколько дней назад нам поступил звонок. Был найден кот в очень плохом состоянии. Ни машина, ни собаки никогда бы не оставили подобные травмы. А вот человек — да! Нам приходится говорить открыто - над животным надругались, - рассказали врачи.
Ветеринары пытаются стабилизировать состояние мяукающего пациента. Специалисты колют антибиотики, в дальнейшем котику предстоит операция.
Как сообщили в Азовской межрайонной прокуратуре, по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».
- Ход и результаты расследования уголовного дела взяты Азовским межрайонным прокурором на личный контроль, - прокомментировали в надзорном ведомстве.
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