В Азове ветеринары спасают котенка, над которым надругался неизвестный

Под Ростовом живодер измывался над котенком, которого сейчас спасают ветеринары Фото: Иван МАКЕЕВ

В Азове Ростовской области произошел шокирующий случай, о котором ветврачи рассказали в соцсетях. По словам специалистов, живодер жестоко надругался над беззащитным котенком.

- Несколько дней назад нам поступил звонок. Был найден кот в очень плохом состоянии. Ни машина, ни собаки никогда бы не оставили подобные травмы. А вот человек — да! Нам приходится говорить открыто - над животным надругались, - рассказали врачи.

Ветеринары пытаются стабилизировать состояние мяукающего пациента. Специалисты колют антибиотики, в дальнейшем котику предстоит операция.

Как сообщили в Азовской межрайонной прокуратуре, по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

- Ход и результаты расследования уголовного дела взяты Азовским межрайонным прокурором на личный контроль, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

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