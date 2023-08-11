Водители трамваев и троллейбусов в Ростове пожаловались на уровень зарплат

Сотрудники «Ростовской транспортной компании» направили письмо журналистам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону сотрудники МУП «РТК» пожаловались на размер заработной платы и условия труда. Письмо от коллектива транспортной компании получили в газете «Молот».

- Финансирование предприятия за счет субсидий и выплат из муниципального бюджета урезано до минимума. Роста зарплат не было на протяжении 10 лет. Средняя плата не превышает 25-ти тысяч рублей. Снабжение запасными частями и расходными материалами свелось до минимума, - рассказали специалисты в письме, которое получили журналисты.

Представители «Ростовской транспортной компании» также отметили, что все указанные проблемы якобы «привели к дефициту работников».

Известно, что городские власти уже отреагировали на ситуацию. Комментарий поступил от руководителя пресс-службы администрации города Марии Петровой.

- Оплату труда на предприятии производят в установленные сроки, в том числе производят выплаты за выслугу лет. К концу 2023 года перевозчику должны передать 20 новых электробусов. Риски сокращения выхода на линию подвижного состава отсутствуют,- подчеркнула Мария Петрова.

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