В России растет популярность автокредитов

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Россияне стали чаще приобретать автомобили на фоне роста цен и снижения ставок по займам. Как отмечают эксперты, спрос растет ввиду отложенного спроса и опасений дальнейшего подорожания. При этом постоянно обновляются рекорды по выданным автокредитам. Так, в июле 2023 года было выдано автокредитов на общую сумму 165 млрд рублей.

Одним из популярных вариантов автокредитования остается получение кредита наличными, процентные ставки по которому этим летом уменьшаются. К примеру, в ВТБ с 11 августа процентная ставки по автокредиту наличными будет снижена на 1 пп.

- Автокредитование — самый быстрорастущий сегмент розничного рынка в этом году. Потребители оперативно восстановили спрос на покупку машин, в первую очередь – за счет новых брендов, преимущественно, из Китая. Кроме того, они активно откликаются на наше новое предложение – автокредит наличными, который позволяет занять деньги на покупку транспортного средства сразу и при этом получить сниженную ставку, предоставляя его в залог банку уже после сделки. Сегодня мы снижаем ставку для всех заемщиков без исключения, даже несмотря на увеличение ключевой ставки Банка России. Этот шаг позволит нашим клиентам реализовать ранее намеченные планы и приобрести машину с приемлемой финансовой нагрузкой, – прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.