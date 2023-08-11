Врио гендиректора главного водоканала Ростовской области оправдали в зале суда

Решение вынесли в Первомайском районном суде Ростова-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области оправдали врио гендиректора ГУП РО «УРСВ», руководителя главного донского водоканала. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- В Ростове утвердили оправдательный приговор и вернули право на реабилитацию: возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда, а также восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Сняты подписка о невыезде и арест имущества, - прокомментировали в инстанции.

Суд не усмотрел в действиях руководителя организации состава преступления. Отмечается, что все предпринятые меры были «необходимы для сохранения беспрерывной работы предприятия, которое считается важным стратегическим объектом».

Напомним, подсудимую подозревали в сокрытии средств, за счет которых с ГУП РО «УРСВ» должны были взыскать 9 млн рублей в рамках задолженности по налогам и страховым взносам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

- Стороной обвинения не представлено достаточно доказательств сокрытия средств. Руководитель действовала в состоянии крайней необходимости с целью устранения опасности. В результате действий по распоряжению дебиторской задолженностью предотвращен более существенный вред, - подчеркнули в суде.

Добавим, ГУП РО «УРСВ» обеспечивает водой около 1 млн жителей Дона, а также социально значимые и производственные объекты региона.

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