В Ростовской области мужчина напугал жителей села, стреляя из игрушечного пистолета

В Неклиновском районе мужчина во дворе дома стрелял из игрушечного пистолета и напугал местных Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области жители села пожаловались на мужчину, который стрелял во дворе дома. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 11 августа.

По предварительной информации, жители одного из сел Неклиновского района увидели, как мужчина во дворе дома стрелял якобы из пневматического оружия. Испуганные сельчане сразу же обратились в полицию. Очевидцы также опубликовали видео с буйным соседом в социальной сети.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что мужчина стрелял из игрушечного пистолета с пластиковыми пулями. К счастью, мужчина никого не ранил.

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