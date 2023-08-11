В Ростовской области больше пяти месяцев разыскивают пропавшую 56-летнюю женщину

В Матвеево-Курганском районе без вести пропала 56-летняя женщина. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростовской области больше пяти месяцев не могут найти пропавшую 56-летнюю женщину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Ирина Киселева проживает в селе Алексеевка Матвеево-Курганского района. Последний раз 56-летнюю женщину видели 30 марта. С того дня она перестала отвечать на звонки и смс, а информации о ее местонахождении нет. Обеспокоенные родственники пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались безуспешны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики продолжают искать Ирину в близлежащих районах области.

Рост пропавшей – 161 сантиметр. У нее плотное телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. Во что была одета женщина – неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове нашли без вести пропавшую 16-летнюю девушку живой

Пропавшую 4 августа несовершеннолетнюю девушку в Ростове нашли живой (подробнее)