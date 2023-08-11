По словам спасателя, девушка кричала и плакала, что порвала себе ногу и ей очень больно. Фото: областная служба спасения на водах

В Ростовской области перевернулся парусник с двумя спортсменами. Об этом сообщили в региональной службе спасения на водах. Происшествие случилось днем 11 августа в акватории Цимлянского водохранилища.

По предварительной информации, юная спортсменка из Волгодонска во время соревнований по парусному спорту повредила ногу. Она не смогла устоять и упала в воду. Следом за ней в воду упал и второй спортсмен.

По словам спасателя, девушка кричала и плакала, что "порвала себе ногу и ей очень больно". К месту ЧП подоспели сотрудники Волгодонского подразделения областной службы спасения на воде. Пострадавшую спортсменку достали из воды и взяли на борт катера. Специалисты наложили на поврежденную ногу асептическую повязку и передали девушку тренеру.

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