В Ростове приступили к разработке дизайн-кода города

К созданию дизайн-кода Ростова привлекли команду Центра компетенций по развитию городской среды Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону приступили к разработке дизайн-кода города. Об этом сообщили на официальной странице Центра компетенций по развитию городской среды. Команда специалистов уже приступила к работе.

Работа над дизайн-кодом донской столицы займет примерно полгода. В работе будут принимать участие архитекторы, специалисты по градостроительству и маркетингу территории. К ним присоединятся и общественные деятели, краеведы, предприниматели и работники городской администрации и профильных ведомств. Ключевая задача дизайн-кода – сохранение архитектурной среды в историческом центре Ростова.

Напомним, что глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщал о том, что до конца текущего года будет утвержден дизайн-код города. Затем начнется работа по его воплощению.

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