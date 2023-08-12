В Ростове рядом с рестораном на Кировском и Большой Садовой ограничат застройку

Охранная зона протянется почти на квартал. Фото: Денис Демков

В историческом центре Ростова рядом с рестораном на пересечении улицы Большой Садовой и Кировского проспекта введут зону охраны объекта культурного наследия — ОКН. Об этом сообщает «Город N».

Двухэтажное здание на Большой Садовой, 113, представляет собой историческую ценность. Его называют домом Масалитиной или доходным домом Ворожеина. Здание построили в 1890 году по проекту архитектора Васильева с элементами барокко и классицизма. У кирпичного строения с декором на фасаде имеется внутренний двор, крыша — многоскатная.

В документах правительства Ростовской области охранная зона ОКН - на перекрестке, зона регулирования застройки и хоздеятельности протянулась почти на квартал до улицы Суворова. Теперь там будет сложнее согласовать открытие бизнеса и ремонт прилегающих зданий, вводятся ограничения по дизайну и стройматериалам.

Напомним, в зоне охраны ОКН запрещается возводить новые капитальные здания, транспортные магистрали, развязки и другие наземные инженерные сооружения. При нарушении правил юридическим лицам грозят штрафы до 5 миллионов рублей.

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