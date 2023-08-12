Центр комплексной реабилитации для бойцов СВО создадут в Ростовской области

Комплексную реабилитацию для участников СВО, оформивших инвалидность, предложили проводить в Ростовской области. Фото: пресс-служба губернатора региона

Комплексной реабилитацией воинов, участвующих в спецоперации, займутся в Ростовской области. Об этом заявил губернатор донского региона Василий Голубев на выездном совещании в городе Миллерово в пятницу, 11 августа.

Участники заседания обсудили вопросы организации качественной и доступной медпомощи в Ростовской области. Там же прозвучало предложение создать медицинский центр для комплексной реабилитации бойцов, участвующих в СВО. Министр труда области Елена Елисеева предложила предоставить участникам спецоперации, которые оформили инвалидность, возможность пройти комплексную реабилитацию.

- То есть получить психологическую и социальную помощь, обучить ребят пользоваться техническими средствами реабилитации, которые помогут им адаптироваться, и многое другое, - сказала Елена Елисеева. - Можно использовать для создания такого центра возможности областного госпиталя ветеранов войн, оценив потребность в дополнительном оборудовании.

Губернатор идею одобрил и поручил детально проработать все вопросы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плетут маскировочные сети, варят тушенку и варенье: как сотни донских женщин объединились для помощи героям СВО

В Ростовской области из дома вдовы героя СВО вынесли деньги, которые она копила на памятник мужу (подробнее)