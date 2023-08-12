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НовостиОбщество12 августа 2023 10:54

Продать инвесторам 38 старинных особняков планирует администрация Ростова

Чтобы не сносить почти 40 исторических зданий в Ростове, их передадут на продажу
Татьяна ТИХОНОВА
Сейчас в список администрация планирует внести 38 строений. Фото: Денис Демков

Сейчас в список администрация планирует внести 38 строений. Фото: Денис Демков

В исторической части Ростова-на-Дону 38 старинных домов передадут на продажу частным собственникам. Такими планами мэрии поделился на заседании Гордумы по бюджету первый замглавы администрации города Юрий Овчинников. Об этом пишет «Блокнот Ростов».

Речь шла об аварийных домах, которые находятся под угрозой сноса. На данный момент городские власти формируют список домов на продажу, и со временем их количество может вырасти. Покупателям-инвесторам будет поставлено условие — реконструировать дома.

Первым объектом на продажу должен стать доходный дом братьев Парамоновых на улице Социалистической, 128. На сегодня это четырехэтажное здание является объектом культурного наследия.

Издание приводит слова чиновника: если не сохранить дом сейчас, то он будет снесен по решению суда, и уже есть решения прокуратуры еще по 17 многоквартирным домам в исторической части Ростова.

При этом первый замглавы заверял депутатов, что сносить старые дома под новую стройку инвесторам будет невыгодно — им нужно будет делать отступ от улицы и сокращать полезную площадь а еще проводить землеотводные работы.

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